Autriche : un pays jusqu'ici peu menacé par le terrorisme

L'Autriche touchée à son tour par une attaque terroriste. Un pays, qui contrairement à la France, a rarement été visé. "C'est une menace moins importante que celle qui concerne la France parce que du point des vues des islamistes, l'Autriche n'est pas perçue comme un des Etats les plus laïcs au monde alors que la France est bien évidemment combattue pour son système de valeur et son socle institutionnel très laïc. Deuxième chose, l'Autriche n'intervient pas dans les questions internationales et certainement pas au proche et Moyen-Orient, cela a été un Etat neutre pendant très longtemps", détaille le spécialiste du terrorisme, Frédéric Encel, sur franceinfo lundi 2 novembre.

Danger de l'intérieur ?

"C'est un Etat qui a été marginalement touché ces dernières décennies entre autres parce que les communautés juives et de foi musulmane sont très peu importantes. A priori, ce n'est pas le pays le plus visé par les islamistes, mais aussi du point de vue de l'extrême droite ou de l'extrême gauche qui sont assez peu développées dans ce pays européen", ajoute-t-il. D'où peut venir une telle attaque ? "L'Etat islamique peut venir de l'intérieur, des citoyens auraient pu décider de frapper. Deuxième possibilité : des migrants, comme en France ces derniers jours (…) Enfin, troisième possibilité, c'est que des gens se soient faits passer pour des touristes ou pour des migrants", explique Frédéric Encel.