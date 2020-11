DIRECT. Attentat à Vienne : un assaillant "sympathisant de l'Etat islamique" a été abattu, un autre est recherché

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: "L'Inserm a modélisé un impact extrêmement significatif de l'application si celle-ci est téléchargée par un minimum de 20% des Français. C'est un objectif ambitieux mais atteignable."



L'application mobile TousAntiCovid doit atteindre 15 millions de téléchargements d'ici un mois pour "nous donner une chance de plus de réussir la sortie de confinement", ambitionne le secrétaire d'Etat au Numérique Cédric O, interrogé par l'AFP. "On est au dessus de 7 millions de téléchargements, soit un peu plus de 10% de la population et 4,5 millions d'activations supplémentaires en 10 jours", s'est-il félicité.

: "Aucune des ambitions et bonnes intentions déclarées en grandes pompes ou sous forme législative n'ont été suivies d'effet", dénoncent les signataires dont la Confédération paysanne, Greenpeace et UFC-Que Choisir. "Là où des objectifs intéressants étaient fixés pour la restauration collective (notamment d'au moins 20% de bio en 2022), ils paraissent aujourd'hui hors d'atteinte tant les collectivités sont laissées livrées à elles-mêmes", écrivent-ils.

: Revenu paysan non revalorisé, tensions commerciales, retour attendu des insecticides néonicotinoïdes... Trente syndicats et associations dressent un "constat d'échec" de la loi Alimentation (ou Egalim), promulguée il y a deux ans. Ce texte avait pour ambition d'équilibrer les relations commerciales dans le secteur agricole et de favoriser une alimentation saine et durable.

: Quatre jours après la mise en place du reconfinement, les élus de circonscriptions rurales doivent jongler entre consignes gouvernementales, incompréhension de la population et sentiment d'iniquité chez les commerçants. "Les gens ne sont pas réfractaires au reconfinement, mais ils veulent des décisions logiques", explique à franceinfo le député LR des Ardennes Pierre Cordier.

: Les tests antigéniques, plus rapides (mais un peu moins précis) que les PCR, seront disponibles dans plus de 50% des pharmacies d'ici à la fin de la semaine, d'après l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine. En revanche, il sera difficile de trouver un médecin généraliste qui réalise ce type de tests. Explications.

: Le président ivoirien Alassane Ouattara, 78 ans (en photo samedi dernier), a été réélu pour un troisième mandat controversé sur le score fleuve de 94,27% des voix au premier tour, annonce la Commission électorale indépendante. Le taux de participation est de 53,90% et l'opposition avait boycotté le scrutin. Le Conseil constitutionnel doit encore valider les résultats après avoir étudié les éventuels recours de candidats.







: Les cinq électeurs de Dixville Notch, un hameau de douze habitants, ont lancé l'élection présidentielle mardi à minuit, en votant à l'unanimité pour le démocrate Joe Biden. Ce village perdu dans les forêts du New Hampshire (nord-est des Etats-Unis), près de la frontière canadienne, a perpétué une tradition établie depuis 1960, qui lui vaut le titre de "First in the Nation" (Premier du pays).







: "Nous avons subi hier soir une attaque perpétrée par au moins un islamiste terroriste", ajoute Karl Nehammer, qui a précisé que l'assaillant tué était un sympathisant du groupe Etat islamique (EI).

: #AUTRICHE L'homme armé abattu par la police est un "terroriste islamiste", déclare le ministre de l'Intérieur autrichien en conférence de presse.

: #AUTRICHE Le chef de la police viennoise annonce que trois civils sont morts dans l'attaque commise dans la capitale autrichienne, deux hommes et une femme.

: "Jamais les Etats-Unis ne sont apparus aussi désunis", analyse enfin La Croix, tout en soulignant le "clivage géographique" des intentions de vote, entre les côtes Est et Ouest (Joe Biden) et l'intérieur des terres (Donald Trump).







: "Le choc des deux Amériques", titre de son côté Le Figaro, insistant également sur la division extrême du pays. "Les tensions entre leurs partisans font craindre des violences."







: "La fin du cauchemar ?", s'interroge ce matin Libération. Même s'il est battu, Donald Trump "laisserait à son successeur un pays profondément fracturé", écrit le quotidien en ce jour d'élection présidentielle américaine.

: "Au moins l'un des auteurs est toujours en fuite", a précisé le ministre de l'Intérieur autrichien Karl Nehammer. Des policiers et des soldats ont été mobilisés pour protéger les bâtiments importants de la capitale, et les enfants ont été dispensés d'école pour la journée.







: Une deuxième personne est morte dans l'attaque commise hier soir à Vienne. Il s'agit d'une femme qui a succombé à ses blessures, a déclaré le maire de la capitale autrichienne Michael Ludwig, sur la chaîne de télévision publique ORF.

Il est 6 heures. Voici les principaux titres de l'actualité :



Plusieurs hommes armés ont attaqué six lieux distincts de Vienne, près de la synagogue du centre de la capitale autrichienne. Le bilan est ce matin de deux morts et d'au moins 14 blessés. Un homme armé a été tué par les forces de police.



Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a condamné "une attaque terroriste répugnante". "Nous ne nous laisserons jamais intimider par le terrorisme et nous combattrons ces attaques avec tous nos moyens."



Des dizaines de millions d'Américains se rendent aux urnes pour choisir entre Donald Trump et Joe Biden. Le vote par anticipation a atteint un niveau record pour un scrutin, avec 99 millions de bulletins transmis.



• La France enregistre un nouveau record de contaminations et un niveau de mortalité inédit. Pour la première fois depuis le 20 avril, les hôpitaux français ont enregistré plus de 400 victimes du Covid-19 au cours des dernières 24 heures.





• Une cinquantaine de jihadistes affiliés à Al-Qaïda ont été tués au cours d'une opération menée au Mali par l'armée française dans la zone dite des "trois frontières", à proximité du Burkina Faso, a annoncé hier la ministre des Armées, Florence Parly.