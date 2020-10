"Rassurant, sympathique, sécurisant", les paroissiens rendent hommage au sacristain Vincent Loquès après l'attentat à Nice

Le sacristain, qui fait partie des trois victimes tuées dans la basilique Notre-Dame de Nice jeudi matin, était un homme "rassurant, sympathique, sécurisant", a témoigné ce jeudi 29 octobre sur franceinfo Thierry, qui fait partie de la chorale de la paroisse. Il connaissait bien le sacristain.

"C'était vraiment un homme sympathique, très discret", a-t-il expliqué. "Il était un pilier rassurant de la basilique parce qu'après les attentats de 2016 nous avions besoin d'être un peu sécurisés à l'intérieur de la basilique. Vincent déambulait tout autour de la nef, d'une façon très bienveillante. C'était quelqu'un de rassurant, de sympathique, de sécurisant. C'est vraiment un assassinat odieux, insoutenable."

Un "pilier rassurant de la basilique", selon Thierry



Une douleur partagée par Elias, lui aussi choriste : "Vincent il est capable de prendre sa voiture. Si vous êtes l'un de ses amis, il vient vous aider pour tout ce que vous voulez. Il était serviable et moi, je ne le verrai plus à cause des imbécillités de l'être humain, parce que la religion ne demande pas de faire ce genre de truc abominable."

Vincent Loquès devait fêter ses 55 ans ce vendredi. Il laisse derrière lui une épouse et deux enfants.