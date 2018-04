Émotion à Trèbes à la réouverture du supermarché

Ils ont tous en souvenir les trois hommes abattus. A Trèbes, 20 jours après l’attentat, la vie a repris son cours et le supermarché rouvrait ce jeudi. Tous ensemble, debout dans le silence, les salariés et clients ont rendu un hommage aux victimes. Et le directeur a pris la parole. "Merci d’être tous avec nous ce matin, nous n’oublierons jamais Jean, Hervé, Christian, Arnaud, la vie triomphe toujours de la barbarie et de la folie", dit Éric de la Jonquière, PDG du Super U de Trèbes.

Ne pas baisser les bras

Il était 10h10 ce jeudi quand le Super U a rouvert ses portes. 35 employés sur 48 ont repris le travail. "On n’a pas le droit de baisser les bras, et il faut avancer tous ensemble, (…) beaucoup de stress et d’angoisse et beaucoup de tristesse en rentrant dedans", a dit une employée. Par ailleurs, de nombreux clients sont venus de loin pour l’occasion, montrer leur "solidarité" et leur faire voir qu’ils sont "tous avec eux". L’intégralité des recettes réalisées ce jeudi sera reversée aux familles des victimes de l’attentat.