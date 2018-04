Réouverture du Super U de Trèbes : "Une émotion intense"

Beaucoup d'émotion et de douleur ce jeudi 12 avril au matin à Trèbes (Aude), comme l'explique le journaliste Sébastien Banus présent sur place : "C'est une émotion intense qui a régné toute la matinée ici, d'abord pendant la petite cérémonie très courte où les clients ont accueilli les salariés qui sortaient du magasin par des applaudissements".

"Des scènes de solidarité"

"Ensuite, de nombreuses scènes d'émotion et de solidarité se sont déroulées à l'intérieur du magasin, explique Sébastien Banus. Ici c'est une petite ville, et tout le monde a été frappé directement ou indirectement par cet attentat." Et de poursuivre : "Ce qu'on a vu avec la marque Super U, qui utilise le slogan 'Tous unis' pour symboliser ce qu'il s'est passé ce matin, était d'une intensité rare pour un lieu aussi anodin finalement que peut l'être un supermarché".

