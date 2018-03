Attentats dans l'Aude : une minute de silence dans les supermarchés du groupe Système U

Les supermarchés du groupe Système U ont invité leurs salariés et leurs clients à observer une minute de silence ce lundi 26 mars, en hommage aux victimes des attaques terroristes de l'Aude. "Quand c'est arrivé, j'ai écouté les informations le midi et je suis revenue travailler l'après-midi. Tout de suite, je me suis dit que ce serait bien de faire une minute de silence", déclare une femme dans un magasin.

Une employée de l'enseigne sauvée par Arnaud Beltrame

Tous les supermarchés de l'enseigne ont respecté cette minute de silence. Quatre personnes ont été tuées vendredi. Parmi les victimes, le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame qui a sacrifié sa vie pour sauver une employée du Super U de Trèbes (Aude) prise en otage. Sa démarche héroïque est dans les mémoires de nombreux recueillements.

