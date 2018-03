DIRECT. Attaques terroristes dans l'Aude : un mineur, proche du tireur, a été placé en garde à vue

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #AUDE

: Plusieurs élus, dont le président du Sénat Gérard Larcher, réclament qu'un hommage national soit rendu au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui s'était proposé comme otage auprès du jihadiste auteur des attaques dans l'Aude. "Nous réfléchissons aux modalités de l'hommage qui sera rendu aux victimes de Trèbes et Carcassonne, et en particulier au lieutenant-colonel Beltrame", répond l'Elysée au HuffPost, qui précise que "rien n'est encore acté".

: Radouane Lakdim, 25 ans, "suivi" par les services de renseignements, a tué quatre personnes et en a blessé grièvement une autre lors de trois attaques à Carcassonne et Trèbes revendiquées par le groupe jihadiste Etat islamique. Retrouvez dans notre article le récit de ces attentats.





: "Cet assassinat odieux et lâche vient une fois de plus jeter l'opprobre sur toute une communauté, qui se bat chaque jour pour se prémunir contre les propagateurs de la haine."



"Son geste héroïque, sa détermination et son sacrifice forcent notre admiration et aidera à promouvoir l'unité nationale", écrit le recteur de la mosquée de Lyon au sujet de l'acte du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui s'est substitué aux otages du Super U de Trèbes.

: Un reporter de franceinfo est devant le groupement de gendarmerie de l'Aude, où les fleurs s'accumulent en hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame.

: "Le retour de la terreur" est la une de nombreux journaux : vous pouvez les visualise dans notre article.





: A Trèbes, les drapeaux de l'hôtel de ville sont en berne et des passants déposent des fleurs devant la gendarmerie.









: Mon profond respect pour cet homme qui s est comporté en héros, grande émotion et pensées réconfortantes pour sa famille

: Tous mes hommages à ce gendarme qui par son sacrifice a sauvé beaucoup de vies. Un héros de la nation... RIP Monsieur...

: Il est à espérer que les funérailles du gendarme Arnaud Beltrame seront prises en charge par la Nation, lui qui a incarné la France en allant au devant d'une mort assurée pour protéger ses concitoyens. Son geste d'amour héroïque discrédite la haine terroriste et prouve que nous gagnerons en étant unis. Reconnaissance nationale, le pays entier derrière notre héroïque gendarme.

: Dans les commentaires, vous êtes nombreux à rendre hommage au lieutenant-colonel de gendarmerie mort dans la nuit, Arnaud Beltrame, qui s'est substitué aux otages retenus par l'assaillant jihadiste dans l'Aude.

: La première personne gardée à vue dans l'enquête sur les attentats de Carcassonne et Trèbes est la compagne de Radouane Lakdim, âgée de 18 ans, précise à franceinfo une source proche du dossier.

: Une deuxième personne a été placée en garde à vue pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" dans l'enquête sur les attentats de Carcassonne et Trèbes. Il s'agit d'un mineur, né en 2000, ami de Radouane Lakdim, selon des sources proches de l'enquête