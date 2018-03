Attaques dans l'Aude : les hommages et funérailles des quatre victimes célébrés à Trèbes et Carcassonne

Un hommage aux victimes civiles sera rendu dans la matinée de jeudi avec salut au drapeau, Marseillaise, dépose de fleurs et minute de silence.

Les derniers hommages et les obsèques des quatre personnes tuées par le jihadiste Radouane Lakdim ont lieu jeudi 29 mars à Carcassonne et Trèbes, près d'une semaine après les attentats de l'Aude et le "sacrifice" d'un officier de gendarmerie qui ont bouversé la France.

Edouard Philippe, accompagné des ministres de l'Intérieur Gérard Collomb et de la Justice Nicole Belloubet, assistera aux cérémonies de Trèbes, au lendemain de l'hommage national rendu à Paris au colonel Arnaud Beltrame. Un hommage aux victimes civiles sera rendu à 9h30 avec salut au drapeau, Marseillaise, dépose de fleurs et minute de silence à Trèbes, petite ville située à une dizaine de kilomètres de la cité médiévale de Carcassonne.

Une victime toujours dans un état grave

Premier à être tombé sous les balles de Lakdim, Jean Mazières, 61 ans, viticulteur à la retraite. Radouane Lakdim l'a abattu dans une voiture stationnée sur un terrain boisé de Carcassonne peu avant 10h. Le conducteur, de nationalité portugaise, a été atteint d'une balle dans la tête. Il est toujours dans un état grave.

Le tueur de 25 ans, qui se revendique du groupe Etat islamique, s'est ensuite rendu au Super U de Trèbes et a tué immédiatement près des caisses un employé, Christian Medves, 50 ans, chef boucher d'origine italienne, père de deux filles, ainsi qu'un client, Hervé Sosna, 65 ans, maçon à la retraite.

Les obsèques des quatre victimes auront lieu séparément. Celles du colonel Beltrame seront célébrées à Ferrals, dans les Corbières, où il résidait, a indiqué le maire Gérard Barthez.