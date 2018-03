Attaques dans l'Aude : Radouane Lakdim devait être entendu prochainement par la DGSI

Il devait être à nouveau évalué par la Direction générale de la sécurité intérieure au mois de mars.

Radouane Lakdim était toujours suivi par les services de renseignement, indique une source proche de l'enquête à France 2, mardi 27 mars. Il devait même être à nouveau évalué par la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) : une convocation était prévue ce mois-ci. Selon cette même source, pour la DGSI, l'homme ne présentait pas un danger immédiat.

Quant à sa compagne, les policiers restent prudents. Son entourage déclare qu’elle était en voie de déradicalisation, qu’elle était retournée à l’école et ne fréquentait plus Radouane Lakdim. En garde à vue, elle a déclaré ne pas avoir de lien avec l'attentat, mais se montre très vindicative.

Une lettre de convocation lui avait été expédiée en mars et Lakdim, fiché "S" (pour "sûreté de l'Etat") depuis 2014 et inscrit depuis novembre 2015 au Fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), devait reprendre contact avec le ministère de l'Intérieur pour fixer une date de rendez-vous, a précisé cette source, confirmant une information de RTL.