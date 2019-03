VIDEO. "J'étais convaincue qu'il s'agissait d'Arnaud" : la mère du colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame témoigne

Le 23 mars 2018, le colonel Arnaud Beltrame était assassiné dans le supermarché de Trèbes (Aude), dans une attaque terroriste, après s'être substitué à un otage. Un an après, sa mère, Nicole Beltrame, a décidé de prendre la parole dans un livre, C'était mon fils. Interrogée sur ce qu'elle a ressenti au moment où elle a appris qu'il y avait un blessé, Nicole Beltrame révèle avoir été "convaincue qu'il s'agissait d'Arnaud". "J'ai eu très mal au ventre et je savais que c'était lui, voilà. Je n'ai eu aucun doute".

Rapidement considéré par beaucoup comme un héros pour avoir donné sa vie à la place d'un otage, Arnaud Beltrame a reçu l'hommage de la nation. Aujourd'hui encore, Nicole Beltrame reçoit des dizaines de lettres. "Je reçois énormément de courriers. Ils sont quelque part admiratifs du geste d'Arnaud. Ça les remet en cause aussi par rapport au courage et au combat qu'il a exercé. Et puis, il y a les valeurs intrinsèques de la famille et son amour de la patrie", explique en plateau Nicole Beltrame.

