Attaques terroristes dans l'Aude : qui est Arnaud Beltrame, le gendarme qui s'est offert comme otage pour sauver des vies, grièvement blessé par l'assaillant

Il a été grièvement blessé par balle après avoir proposé de prendre la place d'otage dans le supermarché Super U de Trèbes où se déroulait la prise d'otages.

En conférence de presse, le procureur de la République de Paris, François Molins, a donné peu de détails sur la condition dans laquelle se trouve le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Il est "très grièvement blessé" et "fait l’objet de soins médicaux très appropriés", a-t-il simplement indiqué, vendredi 23 mars, quelques heures après les attaques terroristes qui ont fait trois morts et 16 blessés dans l'Aude. Et de saluer, comme de nombreux politiques avant lui, "l’héroïsme du colonel qui, au péril de sa vie, a fait le choix de pendre la place d’une otage."

Arnaud Beltrame, 45 ans, s'est livré au ravisseur en échange de la libération d'otage pendant la prise d'otages dans un magasin Super U de Trèbes, près de Carcassone. Quand il pénètre dans le magasin, l'assaillant a déjà abattu deux personnes, un employé et une cliente. Le gendarme a été grièvement blessé par balle et "lutte actuellement contre la mort", a annoncé Emmanuel Macron dans l'après-midi.

Le gendarme "avait laissé son téléphone ouvert sur la table (...) et c'est lorsque nous avons entendu les coups de feu que le GIGN est intervenu", et a abattu l'auteur de l'attaque, qui se réclamait du groupe jihadiste Etat islamique, selon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

Un officier décoré de l'ordre national du Mérite qui a "un très fort sens du devoir"

Nommé officier adjoint au commandement du groupement de gendarmerie de l'Aude en 2017, Arnaud Beltrame, originaire du Morbihan, "est passé par la gendarmerie mobile, à Satory (Yvelines), la Garde républicaine et la compagnie de gendarmerie du Sud-Manche, à Avranches", dans la Manche, qu'il dirige jusqu'en 2014, écrit Libération. Pour son service, cet officier, marié sans enfant, est décoré en 2012 de l'ordre national du Mérite.

L'ancien maire d'Avranches, Guénhaël Huet a été son voisin pendant de nombreuses années. Interrogé par Ouest-France, il décrit "un homme de terrain, d'action très courageux. Qu'il ait fait cette proposition de se substituer à un otage ne me surprend absolument pas", témoigne-t-il. Un homme "qui n’a peur de rien, qui va à l’affrontement, qui est présent" et "qui avait un très fort sens du devoir."

Quand il quitte Avranches, en 2014, Arnaud Beltrame devient conseiller auprès du secrétaire général du ministère de l'Écologie. Il y coordonne "l’action des pouvoirs publics dans la lutte contre les crimes environnementaux", selon le quotidien.

C'est en 2016 qu'il accède au rang lieutenant-colonel. Arrivé en août dans l'Aude, il avait participé en décembre 2017 à un exercice simulant une tuerie de masse dans un supermarché de la région, selon le quotidien régional La Dépêche du Midi. Un exercice visant à améliorer les modes d'interventions en cas d'attentat.

"Je savais que c'était forcément lui", a réagi la mère d'Arnaud Beltrame, interrogée par RTL. A la radio, elle assure que personne n'a été surpris d'apprendre qu'il était le gendarme qui s'était substitué à un otage : "C'est sa raison de vivre, défendre la patrie", a assuré sa mère.