BD : "La cellule", enquête illustrée sur les attentats du 13-Novembre

Les attentats du 13 novembre 2015 à Saint-Denis et à Paris, c'est le projet "le plus abouti et le plus sophistiqué" selon une note déclassifiée de la DGSI, perpétré par l'État islamique en Europe, rappelle Soren Seelow, journaliste au Monde, dans le 23h lundi 27 septembre. La cellule est une plongée vertigineuse, sous forme d'une BD, dans l'univers des terroristes pendant toute l'année qui précède les attentats du 13-Novembre.

Une BD est plus accessible

"L'objectif était de restituer au plus grand nombre de Français cette page importante de notre histoire. Le dossier d'instruction fait un million de pages environ et notre BD 270 pages. Le dessin rend l'immersion dans cette enquête très complexe la plus lisible et la plus accessible possible", explique le coauteur de l'ouvrage, spécialiste des questions de terrorisme.

Salah Abdeslam, unique rescapé du commando terroriste du 13-Novembre dont le procès est en cours, "était le moins aguerri du groupe. Il n'a jamais combattu en Syrie. Il assume aujourd'hui son action, il n'a rien à perdre et il a décidé d'endosser le rôle de combattant de l'État islamique et de revendiquer ces attentats", conclut Soren Seelow.