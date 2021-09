DIRECT. Procès des attentats du 13-Novembre : les victimes appelées à témoigner à partir d'aujourd'hui

"M. Zemmour est dans son couloir, ce n'est pas le mien. Au fur et à mesure qu'il s'exprime, on partage de moins en moins de choses avec lui [et] ses propos deviennent inquiétants."

#PRESIDENTIELLE Après la méthode, le calendrier : les prétendants à l'investiture LR auront jusqu'au 13 octobre pour déclarer leur candidature et le patron du parti Christian Jacob a exclu qu'Eric Zemmour puisse se présenter.