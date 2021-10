Attentat à la basilique Notre-Dame de Nice : "La Nation partage la douleur et l'immense émotion des familles des victimes", déclare Jean Castex

"Cette attaque aussi lâche que barbare endeuille le pays tout entier." Lors d'une allocution à l'Assemblée nationale vendredi 29 octobre, le Premier ministre Jean Castex a fait part du soutien de "la Nation" qui "partage la douleur et l'immense émotion des familles des victimes de Nice et de toute la communauté catholique qui a été frappée en plein coeur", un an après l'attaque de la basilique Notre-Dame de Nice qui avait fait trois morts. "Notre réponse sera ferme, implacable et immédiate", a-t-il insisté.

"La Nation n'oublie ni la douleur des familles et des proches des victimes, ni l'héroïsme de ceux qui prirent tous les risques pour mettre fin à cette attaque barbare", a également déclaré le chef du gouvernement.