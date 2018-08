VIDEO. Attaque au couteau à Trappes : l'assaillant avait le profil d'un "déséquilibré", d'après Gérard Collomb

Après l'attaque au couteau qui a fait deux morts à Trappes, jeudi 23 août, Gérard Collomb s'est rendu sur place. Devant les caméras, le ministre de l'Intérieur a expliqué que l'assaillant "avait des problèmes psychiatriques importants" et a décrit "un déséquilibré plutôt que quelqu'un qui aurait pu répondre aux consignes de groupes terroristes, et Daech plus particulièrement". L'assaillant a tué sa mère et sa soeur.

Le ministre de l'Intérieur est revenu sur le déroulé de l'attaque : "les policiers ont été appelés à 9h30 pour un différend sur la voie publique. Ils ont constaté que deux personnes gisaient au sol", a expliqué Gérard Collomb.

"L'auteur du crime était rentré dans la villa qui appartenait à sa mère, a-t-il continué. C'est là qu'il a tué sa mère. Il est ressorti avec un couteau (...). Les policiers ont fait des sommations. La personne a continué à avancer avec son couteau donc les policiers ont tiré et l'auteur du crime est décédé."