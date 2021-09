Projet d'attentat d'un groupe néonazi : cinq personnes en garde à vue

Cinq personnes ont été interpellées ce mardi 21 septembre dans le cadre de la procédure relative notamment aux agissements de personnes évoluant dans l'environnement du groupuscule "Honneur et nation", a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information du Parisien et de l'AFP. Elles sont soupçonnées d'avoir voulu organiser un projet d'attentat contre une loge maçonnique.

Ces hommes sont âgés de 23 à 58 ans. Ils ont été interpellés dans les Hauts-de-Seine, la Nièvre et en Charente-Maritime.

Mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle

Dans ce dossier, trois membres de ce groupuscule néonazi baptisté "Honneur et nation" avaient déjà été mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" début mai et placés en détention provisoire.

Ces trois suspects, deux hommes âgés de 29 et 56 ans et une femme de 53 ans avaient été interpellés dans le Doubs et le Bas-Rhin par le Raid dans le cadre d'une enquête préliminaire du parquet national antiterroriste, ouverte en février sur ce groupuscule d'ultradroite baptisé "Honneur et nation".