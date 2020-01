Attaque à Villejuif : quel est le profil de l’assaillant ?

Un homme a attaqué plusieurs personnes, vendredi 3 janvier, à Villejuif (Val-de-Marne). Quelles étaient ses motivations ? Peut-on parler d’une attaque de nature terroriste ? "Ce que l’on sait, c’est que cet homme de 22 ans s’était récemment converti à l’islam, mais il n’était pas connu comme étant radicalisé par les services de renseignement. Selon le parquet de Créteil, il a en effet crié 'Allahou akbar !' juste avant l’agression, mais pour autant, le parquet antiterroriste de Paris ne s’est pas saisi de cette enquête", explique Nathalie Perez en direct de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne).

Plusieurs séjours en psychiatrie

En cause : le lourd passé psychiatrique de l’homme. "Il a fait plusieurs séjours à l’hôpital Sainte-Anne, à Paris, pour des troubles mentaux. L’enquête va donc se poursuivre au niveau local et se pencher sur l’entourage familial de cet homme et ses fréquentations au moment de sa conversion à l’islam", conclut Nathalie Perez.

