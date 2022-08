Pontoise : le motard de 18 ans qui a reconnu avoir renversé deux enfants lors d'un rodéo urbain mis en examen et placé en détention provisoire

Il a reconnu les faits. Un jeune homme de 18 ans, qui a avoué avoir renversé et grièvement blessé deux enfants, âgés de 10 et 11 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire, lundi 8 août, a appris France Télévisions du procureur de Pontoise (Val-d'Oise), confirmant une information du Parisien. Et ce pour "blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois aggravées par au moins deux circonstances", le "délit de fuite" et le "manquement délibéré à une obligation de prudence", précise le magistrat à France Télévisions.

Les faits se sont déroulés à Pontoise vendredi soir, dans le quartier des Hauts de Marcouville, vers 21h30. La fillette, dont le pronostic vital était alors engagé, présentait "un traumatisme crânien" et a été opérée samedi. "Si cette enfant reste en vie, elle aura des séquelles neurologiques lourdes", avait précisé le parquet de la ville. Quant au garçon, il souffre d'une fracture du tibia péroné et a aussi subi "une amnésie traumatique".

Réagissant au drame, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé une "intensification des contrôles" .