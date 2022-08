Pontoise : deux enfants blessés par un motard lors d'un rodéo urbain, un homme se rend à la police

Deux enfants ont été blessés lors d'un rodéo urbain, vendredi 5 août, à Pontoise (Val-d'Oise), à vingt kilomètres au nord-ouest de Paris. Un motocross a percuté un garçon et une fille, tous deux âgés d'une dizaine d'années, vers 21h30 dans le quartier des Hauts de Marcouville, a appris France Télévision auprès de la police samedi, confirmant une information du Parisien. Le garçon souffre d'une fracture du tibia et du péroné et la fille est gravement touchée à la tête.

Après les faits, le conducteur a pris la fuite, avant que la moto ne soit retrouvée par des jeunes habitants du quartier. Un homme s'est finalement présenté samedi après-midi avec son avocat au commissariat de Cergy, selon les informations de France Télévisions.