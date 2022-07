Policiers agressés à Lyon : un homme arrêté et placé en garde à vue

Un homme d'une vingtaine d'années en situation irrégulière a été arrêté dimanche 24 juillet au soir à Lyon en sortant d'un tramway. Il est accusé d'avoir participé à l'agression de policiers mercredi 20 juillet dans le quartier de la Guillotière. Il a été placé en garde à vue. Son profil correspond au signalement des six personnes qui apparaissent sur des images ayant filmé l'agression.

Cela fait suite à l'arrestation hier, dimanche, d'un autre homme en situation irrégulière, présenté comme participant à cette agression avant d'être finalement mis hors de cause et libéré.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin avait demandé son expulsion du territoire avant de tweeter : "En lien avec les événements ou non, connu pour des nombreuses mises en cause (...) cet individu n'a rien à faire dans notre pays qui est généreux si on le respecte."