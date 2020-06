Mort de George Floyd : comment vont se dérouler ses funérailles à Houston ?

Les obsèques de cet homme noir, mort à la suite de son arrestation par un policier blanc à Minneapolis, ont lieu mardi, dans une église baptiste de Houston. Il sera ensuite inhumé et reposera près de sa mère.

Un dernier hommage, aux allures de funérailles nationales. Les obsèques de George Floyd, mort le 25 mai après son arrestation par un policier blanc, ont lieu mardi 9 juin à Houston (Texas).

Après des cérémonies organisées à Minneapolis (Minnesota) jeudi, puis à Raeford (Caroline du Nord) samedi, c'est dans la ville où George Floyd a grandi que se tiendra l'ultime au revoir. Voici comment vont s'organiser ces funérailles, aussi symboliques que politiques.

Une cérémonie organisée dans une église du sud-ouest de la ville

Les funérailles auront lieu dans l'église baptiste Fountain of Praise, dans le sud-ouest de Houston, mardi à partir de 11 heures (18 heures à Paris). C'est dans cet édifice que repose le corps de George Floyd, depuis lundi. Escorté par la police, le convoi funéraire a emprunté une route où a été disposée une enfilade de drapeaux digne d'un cortège présidentiel. "Nous avons déjà organisé des cérémonies pour des personnalités. Mais celle-là est vraiment la plus grande", estime Bobby Swearington, en charge de la coordination des différentes cérémonies funéraires, auprès de RFI.

Durant l'office, des figures du mouvement des droits civiques prendront notamment la parole pour "appeler à la justice et à une réforme sociale", a indiqué Mia K. Wright, co-pasteure de l'église, à CNN (en anglais). La cérémonie reviendra également sur les moments marquants de la vie de l'agent de sécurité, a-t-elle ajouté, et sera entrecoupée de chants interprétés par la chorale de l'église.

Après cet office, le cercueil sera escorté par la police de Houston vers le cimetière de Pearland, situé à près de 20 kilomètres de l'église. Sur les derniers mètres de la procession funéraire, le corps de George Floyd sera transporté dans une calèche tirée par des chevaux, a précisé la police locale. George Floyd sera inhumé au côté de sa mère.

En présence de sa famille, de ses proches et de personnalités

Les funérailles seront fermées au public. En raison de l'épidémie de coronavirus, la capacité d'accueil de l'église sera limitée à 500 personnes. Outre la famille et les amis proches de George Floyd, plusieurs personnalités publiques seront présentes, dont l'ancien champion de boxe Floyd Mayweather, qui finance l'enterrement. Le révérend Al Sharpton, figure de la lutte pour les droits civiques, se rendra également à l'office. D'après Ben Crump, l'avocat de la famille, le pasteur prononcera un éloge funèbre, comme il l'avait déjà fait à Minneapolis.

Entering the public viewing service of #GeorgeFloyd with his family & @attorneycrump in Houston, Texas pic.twitter.com/GbAVdOI1jq — Reverend Al Sharpton (@TheRevAl) June 9, 2020

L'ancien vice-président Joe Biden, qui a rencontré en privé la famille de George Floyd, n'assistera pas aux obsèques. Les services secrets craignent que sa présence perturbe la cérémonie. Le candidat démocrate à l'élection présidentielle a toutefois enregistré un message vidéo qui sera diffusé durant la cérémonie.

Un dispositif de sécurité important

"Nous avons prévu beaucoup de mesures de sécurité. Beaucoup de police. Il y aura plusieurs agents de police qui vont participer pour assurer que nous serons en sécurité ce jour-là", a assuré l'organisateur Bobby Swearington, auprès de RFI.

Plusieurs axes routiers seront fermés pour laisser place au cortège funéraire. Des barrières seront installées sur les dernières mètres du parcours, "pour empêcher les voitures et les piétons d'accéder à la route", a détaillé la police locale.

George Floyd will be entombed in Pearland on June 9th at the Houston Memorial Gardens on Cullen, south of beltway 8. From Freedom Blvd to Clear Creek, Cullen will be closed to roadway traffic.



For information, visit https://t.co/DDDxzkPqyZ pic.twitter.com/7Q6zAj4xGb — Pearland Police (@PearlandPD) June 5, 2020

Des derniers hommages rendus la veille

Si les funérailles se tiendront en privé, le public a pu rendre hommage à George Floyd, lundi après-midi. Plus de 6 000 personnes étaient ainsi rassemblées devant l'église Fountain of Praise et une foule d'anonymes s'est recueillie sur le cercueil de George Floyd, exposé dans l'enceinte du bâtiment. Pour des raisons sanitaires, seulement 15 personnes, masquées et gantées, ont eu le droit d'entrer en même temps et ce, pendant 10 minutes maximum, a indiqué l'église dans une publication Facebook.

Une veillée aux chandelles a également été organisée lundi soir, par le lycée Jack Yates de Houston, dont George Floyd est sorti diplômé en 1993. Les anciens élèves se sont réunis sur un terrain de football de l'établissement.

Veillée aux chandelles, en hommage à George Floyd, le 8 juin 2020, à Houston (Texas). (MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Après la cérémonie à l'église, la police locale a par ailleurs invité le public à saluer une dernière fois George Floyd, en marge du cortège funéraire qui escortera le cercueil jusqu'au cimetière.