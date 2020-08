Etats-Unis : un policier tire à bout portant dans le dos d'un homme noir dans le Wisconsin

"Jacob Blake a été touché dans le dos à plusieurs reprises", a déclaré le gouverneur démocrate du Wisconsin, dimanche 23 août, à propos d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et citée par plusieurs médias américains, dont CNN (en anglais). On y voit un homme noir marchant vers sa voiture dans la ville de Kenosha. Des officiers de police le suivent et l'un deux lui tire dans le dos à bout portant à sept reprises alors qu'il ouvre la portière de sa voiture.

La victime, Jacob Blake, se trouve dans un "état grave", selon le communiqué de la police de la ville qui assure l'avoir immédiatement transporté dans un hôpital de Milwaukee. Le police a affirmé par la suite que ses agents avaient été envoyés sur une intervention liée à un "incident domestique". Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances de ces tirs. Les policiers impliqués ont été placés "en congé administratif", selon la police de Kenosha.

La diffusion de la vidéo a déclenché des manifestations dans cette ville du Wisconsin dimanche soir. Un couvre-feu a été décrété jusqu'à lundi, à 7 heures du matin. Plusieurs incendies ont été allumés par des habitants qui protestaient contre ces actes. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des habitants marchant dans les rues de Kenosha, ville d'environ 100 000 habitants située sur le lac Michigan, à environ 100 km au nord de Chicago, lançant des cocktails Molotov et des briques sur des policiers, relève Reuters.

A protest is happening now after a domestic incident turned into an officer-involved shooting in #Kenosha at 40th St. & 28th Ave.



Police confirm one person is in serious condition.



People on scene say the apparent victim is a man, and father. @CBS58 pic.twitter.com/jsg2ANSD28