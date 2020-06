DIRECT. Violences policières : "30 enquêtes judiciaires" engagées sur des propos racistes en 2019, "22 transmises à la justice", selon Christophe Castaner

"On devrait retrouver le niveau d'activité d'avant la crise dans deux ans. On a remonté vite la première moitié [de cette perte d'activité], c'est une bonne nouvelle. Il faut s'atteler à la reconstruction d'une économie abîmée par la crise (...). On sort du temps des pompiers. Il fallait éteindre l'incendie, mettre l'économie sous tente à oxygène. C'est fait et c'est plutôt bien fait."

#CORONAVIRUS Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, commente cette estimation au micro de franceinfo.

