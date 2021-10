Var : disparition inquiétante de deux adolescents, la police lance un avis de recherche

Les deux jeunes Varois sont "susceptibles d'être ensemble et d'avoir pris un bus en direction de l'Espagne", précise la police sur son compte Twitter.

Ils sont âgés de 14 ans. Lana Carron, yeux "vert bleu clair" et Edouard Lapeyre, n'ont pas été vus depuis mercredi 6 octobre dans l'après-midi, précise la police nationale du Var sur Twitter. "La police nationale du Var appelle quiconque détiendrait des informations sur les deux adolescents à se manifester auprès du commissariat de Hyères", ajoute la mairie d'Hyères (Var) dans une publication Facebook.

Lana était vêtue d'un legging noir et de baskets blanches lorsqu'elle a été aperçue pour la dernière fois au conservatoire de musique à Hyères, mercredi vers 13h45. Elle portait également un sac de sport noir à paillettes. Elle mesure 1,60m.

Quant à Edouard, il a été vu à son domicile hyérois mercredi vers 15h30, avec un jean et un sweat noir, un sac à dos et des baskets blanche et noire. Il porte un appareil dentaire.

Si vous avez des informations, la police appelle à contacter le commissariat d'Hyères aux deux numéros suivants : 04 94 00 73 71 aux heures ouvrables, ou le 04 94 00 73 30.