Val-d'Oise : ce que l'on sait de l'agression de deux policiers blessés par balles à Herblay

Le pronostic vital d'un des deux policiers est engagé. Les agresseurs, qui ont dérobé leurs armes de service, sont en fuite.

L'agression s'est déroulée mercredi soir vers 22h30. Deux policiers ont été violemment agressés par trois personnes à Herblay (Val-d'Oise), a appris franceinfo de source policière. Les deux agents en civil de la PJ de Cergy-Pontoise ont été roués de coups et blessés par balles. Le pronostic vital de l'un d'eux est engagé. Les auteurs de l'agression, dont on ignore l'identité, se sont enfuis.

Les policiers ont été roués de coups, puis blessés par balles

Les policiers étaient garés pour une mission de surveillance d'un garage clandestin, selon une source policière, lorsqu'ils ont été agressés, avenue du Gros Chêne, à Herblay, par trois personnes.

Herblay (Val-d'Oise). (GOOGLE MAPS)

Les assaillants leur ont dérobé leurs armes, les ont roués de coups et leur ont tiré dessus, a expliqué au micro de la chaîne franceinfo le maire d'Herblay, Philippe Rouleau. "Non seulement ils ont tiré dessus, mais il y a eu une bagarre et les coups ont été terribles", a-t-il encore expliqué. "Une enquête est en cours, mais je ne suis pas sûr que les gens savaient que c'était des policiers. C'étaient des policiers en civil qui étaient en planque", a-t-il ajouté. Les auteurs de l'agression, dont l'identité n'est pas connue, se sont enfuis.

Le pronostic vital d'un des policiers est engagé

Les deux membres de la police judiciaire ont été blessés par balles, et l'un est dans un état grave. "On sait que son pronostic vital est engagé. Plusieurs coups de feu ont été tirés, plutôt dans le bas du corps", mais aussi "un coup de feu autour du bassin qui est assez important", a précisé le maire d'Herblay.

Le moins gravement blessé, un major de police, a été opéré à Pontoise après avoir reçu deux balles au niveau du genou. Le gardien de la paix, dont le pronostic vital est engagé, a été opéré à l'hôpital Beaujon à Clichy. Il a été atteint par quatre balles dont au moins une a touché une artère.

Les agresseurs sont recherchés

Le parquet de Pontoise s'est rendu sur place, dans la nuit de mardi à mercredi. Une enquête est ouverte pour tentatives d'homicide sur des agents de la force publique. "Soutien total à nos 2 policiers violemment attaqués cette nuit dans le Val d'Oise durant leur service (...) Tout est mis en œuvre pour retrouver leurs auteurs", a écrit Gérald Darmanin sur Twitter. Le ministre de l'Intérieur doit rendre visite dans la matinée aux deux policiers blessés.

Soutien total à nos 2 policiers violemment attaqués cette nuit dans le Val d'Oise durant leur service. Ces actes - des tirs à l'arme à feu sur nos forces de l'ordre - sont d'une violence inouïe. Tout est mis en œuvre pour retrouver leurs auteurs. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 8, 2020

"Nous sommes très inquiets par rapport à l'état de santé de nos deux collègues et notamment l'un des deux qui a été plus sévèrement touché", a déclaré à franceinfo le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance, Ludovic Collignon. "Les auteurs de cette ignoble agression, qui est qualifiée de tentatives d'homicide sur personnes dépositaires de l'autorité publique, sont activement recherchés (…) Nous espérons que l'enquête va rapidement permettre d'identifier les auteurs de cette agression et de les traduire le plus vite possible devant la justice".