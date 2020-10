Agression de policiers à Herblay : un homme en garde à vue après s'être rendu à la police de Versailles

Deux policiers en planque ont été attaqués mercredi à Herblay. Leurs agresseurs les ont roués de coups et leur ont tiré dessus avec leurs armes de service qu'ils leur ont dérobé.

Un homme s'est rendu de lui-même à la police ce vendredi matin dans l'agression de deux policiers à Herblay mercredi, dans le Val-d'Oise, a appris franceinfo de source proche, confirmant une information de BFM TV. L'homme s'est présenté à 10h20 à la police judiciaire de Versailles. Il a été placé en garde à vue.



L'homme est connu des services de polices pour des affaires liés aux stupéfiants, précise cette source. On ignore s'il a participé à l’agression ou s'il est venu clamer son innocence après que sa photo a été diffusée sur les réseaux sociaux comme étant l’un des trois agresseurs.



Mercredi soir vers 22 heures, deux policiers en civil de la PJ de Cergy-Pontoise effectuaient une mission de surveillance dans une zone industrielle lorsqu'ils ont été agressés et blessés avec leurs propres armes de services, à Herblay (Val-d'Oise) par trois personnes. "Une bagarre s'en est suivie. Ils ont réussi à subtiliser leurs armes de service, deux armes. Ils [leur] ont tiré dessus", a raconté sur franceinfo Philippe Rouleau, maire de la commune d'Herblay. Selon les premiers éléments de l'enquête, les trois malfaiteurs auraient crû qu'ils s'agissaient de "gens du voyage". Les policiers voyant les malfaiteurs se rapprocher ont déclaré qu'ils étaient de la police, mais cela n'a pas empêché les violences. Le parquet a indiqué que "les trois individus les rouaient de coups, parvenaient à leur dérober leur arme de service et faisaient feu sur eux à au moins six reprises". Selon une source proche de l'enquête, ils ont également détérioré la voiture de service non siglée de la police.



Une enquête en flagrance du chef de "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique en bande organisée" a été ouverte par le procureur de la République de Pontoise.