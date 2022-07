"Je pars avec la fierté du devoir accompli mais je conserve la blessure et l'échec du Stade de France", écrit Didier Lallement dans une lettre

"Je pars avec la fierté du devoir accompli mais je conserve la blessure et l'échec du Stade de France", écrit Didier Lallement dans un mail adressé à ses collaborateurs que franceinfo a pu consulter. Le préfet de police de Paris quitte ses fonctions le 21 juillet, remplacé par l'actuel coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme Laurent Nuñez.

Critiqué pour sa gestion des incidents au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions, Didier Lallement estime que, ce soir-là, "la réputation du pays a été atteinte". "Que le drapeau tricolore ait été sali, est pour moi une douleur et une responsabilité que je dois assumer", indique le préfet de police de Paris.

"Vous êtes le roc sur lequel s'est brisé l'insurrection"

"Je n'ai eu qu'une seule attitude pendant presque trois ans et demi : marcher devant", assure Didier Lallement. "Marcher devant m'a valu et me vaut encore de prendre des coups mais c'est autant qui ne vous a pas atteint", écrit à ses collaborateurs le préfet de police. "Vous êtes le roc qui secoure et qui sécurise, sur lequel s'est brisé l'insurrection et qui fait reculer la délinquance", leur écrit aussi Didier Lallement.

Agé de 65 ans, Didier Lallement a atteint la limite d'âge dans le corps préfectoral en août dernier mais son mandat avait été prolongé de deux ans par une disposition dérogatoire. "Je considère que j'ai atteint un âge qui n'est pas compatible avec des fonctions opérationnelles de haute intensité. Je veux être lucide : on ne commande pas à des femmes et à des hommes quand on a l'âge d'être grand-père", écrit Didier Lallement dans ce courrier électronique.

Il conclut sa lettre par un mot pour son successeur, Laurent Nuñez, "un nouveau chef que j'estime beaucoup", indique Didier Lallement.