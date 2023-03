Gard : trois chiens empoisonnés au championnat de France de canicross

Trois chiens sont morts après avoir été empoisonnés lors du championnat de France de canicross, à Vauvert, dans le Gard. Sur place, l'émotion est vive parmi les participants alors qu'une enquête a été ouverte pour "actes de cruauté sur les animaux".

Très tôt dans la matinée du dimanche 12 mars, avant même les premiers départs de concurrents au championnat de France de canicross à Vauvert (Gard), trois chiens participants sont décédés après avoir ingéré des boulettes de viande apparemment empoisonnées. "L'équipe de vétérinaires de la Fédération était là. (...) Elles sont immédiatement allées voir ce qu'il se passait et ont pris en charge les trois chiens touchés", témoigne Émilie Lucas, organisatrice de la compétition. Les trois animaux n'ont pu être sauvés.



Un quatrième chien a pu être sauvé

Une triste première pour cette discipline qui associe un chien et un humain dans une course à deux à pied ou à vélo. Une dizaine de boulettes de viande empoisonnées ont pu être retrouvées et vont faire l'objet d'analyses. Un quatrième chien empoisonné a pu être tiré d'affaire. La procureure de la République de Nîmes a ouvert une enquête pour "actes de cruauté envers un animal domestique.