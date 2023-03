Italie : en Sardaigne, un village se démarque par la longévité exceptionnelle de ses habitants

En Italie, la Sardaigne est l'une des régions du monde qui concentre le plus de femmes et d'hommes centenaires. C'est particulièrement le cas dans le village de Seulo, où le 13H s'est rendu.

Au coeur de la Sardaigne (Italie), le village de Seulo possède 800 âmes qui semblent éternelles. Et pour cause, ce village est l'un de ceux qui compte le plus de centenaires au monde. À 99 ans et demi, Luigi Carta compte bien y arriver et se promène chaque matin pour aller faire ses courses. L'épicerie est tenue par sa nièce, Barbara, qui espère bien profiter de ce patrimoine génétique. "Moi aussi je suis un membre de la famille Carta alors j'ai des chances de devenir centenaires", se réjouit-elle.

Une zone saluée par les scientifiques

Luigi Carta est une force de la nature. Né en 1923, il a commencé à travailler dès l'école primaire. Aujourd'hui, il vit toujours dans sa maison d'enfance, chauffée par la seule chaleur du feu de cheminée. "J'ai été bucheron pendant 10-12 ans puis j'ai travaillé la terre : j'ai mon potager et des arbres fruitiers. J'ai toujours mangé simplement, à l'ancienne", témoigne le presque centenaire. Une bonne alimentation et une activité physique permanente, c'est une partie du secret des centenaires de Seulo. Le village est considéré par les chercheurs comme une zone bleue, c'est à dire une zone où l'on vit particulièrement longtemps et bien.