Placé en garde à vue, Alain Soral sera déféré au parquet jeudi

Alain Soral a été interpellé ce mardi et placé en garde à vue par la brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP), après une prise de parole sur son site Egalité et réconciliation. Sa garde à vue a été prolongée ce mercredi. Selon les informations de franceinfo, il sera déféré au parquet jeudi.

La "provocation publique non suivie d'effet à la commission d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation" vise des personnes voulant porter atteinte à des personnalités politiques en charge des intérêts nationaux.

Une récente condamnation pour contestation de l'existence de la Shoah

Selon le site fondé par l'essayiste, Égalité et Réconciliation, "Alain Soral a été intercepté ce mardi, aux alentours de 17h, par trois individus en civil (deux hommes et une femme). Nous sommes actuellement sans nouvelles du président d’E&R (...) Sa garde à vue de 24 heures est prolongée".

Alain Soral, de son vrai nom Alain Bonnet, 61 ans, est un habitué des tribunaux. Il a été condamné plusieurs fois par la justice. La dernière condamnation date de la fin juin en appel : 5 000 euros d'amende, avec possibilité d'emprisonnement en cas de non-paiement, pour contestation de l'existence de la Shoah [extermination systématique par l'Allemagne nazie des Juifs, environ 6 millions de personnes]. Le 6 juillet dernier, ses deux chaînes Youtube ont été supprimées par la plateforme américaine de vidéos en ligne, pour "enfreintes répétées aux conditions d'utilisation" de la plateforme.

Sur Twitter, la LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) a réagi : "La justice, c’est comme la Sainte Vierge. Si elle n’apparaît pas de temps en temps, le doute s’installe. #soralenprison."