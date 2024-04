Les départements littoraux de Nouvelle-Aquitaine concernés par un "risque maximal" de baïnes samedi

Les courants sont "particulièrement forts et pourraient facilement entraîner les baigneurs vers le large", précise le Centre opérationnel de zone Sud-Ouest.

Tous les départements littoraux de la région Nouvelle-Aquitaine sont concernés par un "risque maximal" de courants de baïnes samedi, rapportent vendredi 12 avril France Bleu La Rochelle, Gascogne, Gironde et Pays Basque.

Le Centre opérationnel de zone Sud-Ouest annonce que "les plages de Nouvelle-Aquitaine sont marquées par des courants marins qui peuvent être dangereux" et précise que les courants sont "particulièrement forts et pourraient facilement entraîner les baigneurs vers le large". Cette alerte "risque maximal" de baïnes concerne toutes les plages des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime.

Face au risque, les autorités appellent à redoubler de prudence : "Pour votre sécurité, baignez-vous entre les drapeaux des postes surveillés". En cas d'absence de zones surveillées, il faut éviter de se baigner, précise la préfecture des Landes.

#Sécurité |🌊⚠️Appel à la prudence sur le littoral landais samedi 13 avril.



Pour votre sécurité, baignez-vous entre les drapeaux des zones surveillées .



+ d'infos 👉https://t.co/O1YT7JIaAD pic.twitter.com/rBoVoQgoop — Préfet des Landes (@Prefecture40) April 12, 2024

Pour rappel, les baïnes sont des trous d'eau qui se forment à la surface et dont les courants peuvent en effet entraîner vers le large. Ce phénomène, dangereux, peut surprendre les baigneurs. Il est d'ailleurs conseillé de ne pas lutter contre le courant et de se laisser porter par lui pour éviter l'épuisement et la noyade.