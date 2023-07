Noyades : que faut-il faire si on se retrouve dans une baïne ?

La Fédération française de sauvetage et de secourisme explique comment se comporter si on est pris dans une baïne et conseille notamment de "rester calme, économiser ses efforts, ne pas lutter contre le courant".

La baignade est fortement déconseillée, dimanche 2 et lundi 3 juillet, sur les plages des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de Gironde et de Charente-Maritime à cause du risque élevé de formation de baïnes, a annoncé la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine. Ces piscines naturelles d'apparence anodine sont responsables chaque année de plusieurs noyades en France. Les baïnes se forment entre la plage et un banc de sable mais leurs forts courants peuvent rapidement entraîner vers le large.

En cas de baïnes, il faut "rester calme, économiser ses efforts, ne pas lutter contre le courant", conseille, sur franceinfo dimanche, Christian Poutriquet, vice-président de la Fédération française de sauvetage et de secourisme, dont il est le président de la commission formation.

franceinfo : Quel est le meilleur comportement à adopter en cas de baïne ?

Christian Poutriquet : Avant de tomber dans la baïne, on conseille souvent aux gens, lorsqu'ils vont sur la côte sauvage, de garder de l'eau jusqu'aux genoux et surtout pas d'avancer jusqu'aux épaules parce que les hauteurs des vagues sont différentes. Les personnes peuvent être soulevées et emportées vers le large si elles ont déjà de l'eau au dessus des épaules et qu'elles ne sont pas très bonnes nageuses.

Ensuite, quand on est dans une baïne, c'est impressionnant parce que tout de suite, on est emporté vers le large. Il faut rester calme, très calme. Il faut attendre et il faut surtout économiser ses efforts. Il ne faut pas lutter contre le courant, surtout ne pas tenter de revenir à contre courant. On se laisse emporter vers le large, parfois après la barre des vagues. Et puis, on fait signe. On essaie de revenir à la côte en nageant en diagonale.

"Mais la chose la plus importante, c'est toujours de signaler où on va, avant que l'on aille dans l'eau, à quelqu'un qui reste à terre. Que ce soit à la plage ou en bateau, ou même à la montagne, on prévient toujours ses proches du parcours que l'on va faire." Christian Poutriquet, vice-président de la Fédération française de sauvetage et de secourisme à franceinfo

Et si on aperçoit quelqu'un en train de se noyer, on appelle le 112 ?

On appelle le 112. S'il y a des surfeurs dans le secteur, des kayakistes ou des bateaux, on peut les appeler, mais on ne va pas aller se mettre à l'eau pour générer un suraccident.

Comment fonctionnent les baïnes ?

Les baïnes, ce sont des trous d'eau. Les familles aiment bien venir faire jouer les enfants. Il y a un peu d'eau. Ce sont des piscines naturelles qui se forment sous l'effet du vent, de la houle, du courant et peuvent se déplacer et ne sont pas toujours au même endroit selon le coefficient de marée. Elles deviennent dangereuses quand la marée monte et qu'elle les recouvre puisque ces trous d'eau disparaissent.

Ce sont des trous d'eau qui peuvent être parfois importants, jusqu'à 50 cm. Si on nage juste à côté, si on a pied juste à côté et qu'on se déplace latéralement, on tombe dans le trou et du coup, on perd pied. Donc c'est effectivement des obstacles sous-marins que l'on ne voit pas. A marée montante, ils sont importants parce que la mer recouvre tout. Mais le plus grand danger, c'est quand-même à marée descendante.

Est ce qu'on peut repérer ces baïnes depuis la plage ?

Oui, bien souvent, ce sont des zones relativement calmes. Ça bouge tout autour, il y a des petites vagues. L'idéal, c'est de les repérer à marée basse et de rester éloigné.