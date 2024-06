Mort de l'ex-prêtre Bernard Preynat : ça "permet de définitivement tourner la page" réagit une victime

"C'est une information importante qui permet cette fois-ci de définitivement tourner la page", réagit dimanche 23 juin sur franceinfo Pierre-Emmanuel Germain-Thill de l'association de victimes "La Parole libérée", après la mort de l'ex-prêtre Bernard Preynat à l'âge de 79 ans à Saint-Étienne.

L'ex-prêtre avait été condamné en 2020 à cinq ans de prison pour des agressions sexuelles sur mineurs. Il avait été maintenu en fonctions par le diocèse de Lyon jusqu'à l'automne 2015 alors que ses agissements étaient connus depuis longtemps. Cette affaire est le symbole du malaise de l'Église qui avait scellé le sort du Primat des gaules, le cardinal Philippe Barbarin.

"On va dire qu'il y a une justice divine aujourd'hui si elle existe"

"Par la même occasion", c'est sa mort "qui m'a appris, qui nous a appris, nous victimes, qu'il avait pu sortir de prison. Pour ma part, je m'y étais opposé quand on m'avait fait une demande de remise de peine et on n'avait jamais été informée que sa demande de remise de peine avait été acceptée", déplore-t-il.

"Il est mort chez lui dans sa salle de bain le jour du Seigneur, tout un symbole. Pour nous, c'est une page qui se tourne, mais je suis assez surpris que la justice ne nous ait pas tenu informés qu'il était remis en liberté. On devait avoir une suite de cette demande qui avait été faite par lui en fin d'année dernière. Il n'a donc pas effectué toute sa peine, on va dire qu'il y a une justice divine aujourd'hui si elle existe".