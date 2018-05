Meurtre d'Angélique : Laurent Wauquiez veut rendre "la castration chimique obligatoire pour les violeurs"

Interrogé par "20 minutes", le patron des Républicains a plaidé pour un durcissement des sanctions visant les personnes condamnées pour viol.

Pour Laurent Wauquiez, "les prédateurs sexuels doivent soit subir une castration chimique, soit rester en prison". Interrogé par 20 minutes sur le meurtre de la petite Angélique, le patron des Républicains a plaidé pour un durcissement des sanctions visant les personnes condamnées pour viol.

Il faut ouvrir la possibilité pour le juge de rendre obligatoire la castration chimique. (...) C’est un traitement réversible. Cela permet de diminuer de manière très importante le risque qu’un violeur récidive.Laurent Wauquiezà 20 minutes

"Il faut que l'on puisse l'imposer"

David Ramault, le chauffeur de bus de 45 ans qui a avoué le viol et le meurtre d'Angléique Six, avait déjà été condamné en 1996 pour "viol avec arme", "attentats à la pudeur aggravés" et "vol avec violence". Cette précédente condamnation et son inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ont remis sur le devant de la scène la question du risque de récidive des auteurs de crimes sexuels.

"Ce qui m’importe, c’est la protection des victimes, pas les droits des violeurs. Aujourd’hui, la castration chimique se fait à la demande du violeur lui-même, c’est absurde, a plaidé Laurent Wauquiez. Il faut que le juge puisse l’imposer au violeur, avec un accompagnement médical et psychiatrique. Et si le violeur refuse, alors il devra rester en prison, en rétention de sûreté."