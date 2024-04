Info franceinfo Européennes : la LDH et Utopia 56 portent plainte pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de torture contre le n°3 de la liste RN

Fabrice Leggeri est visé par une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de torture, révèlent franceinfo et Le Monde, mardi.

La Ligue des Droits de l'Homme et Utopia 56 ont déposé, mardi 23 avril, une plainte à Paris pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de torture contre Fabrice Leggeri, le n°3 de la liste RN pour les élections européennes, révèlent franceinfo et Le Monde.

De 2015 et 2022, Fabrice Leggeri a occupé le poste de directeur exécutif de Frontex, l'agence européenne de gardes-frontières et de gardes-côtes. Dans cette plainte, il lui est reproché d'avoir activement facilité des refoulements illégaux en mer de bateaux de migrants dans le cadre de ses fonctions.

Interception de bateaux de migrants et obstacle à l'intervention d'ONG

Les deux associations estiment que, lorsqu'il était à la tête de Frontex, Fabrice Leggeri a permis l'interception de bateaux de migrants par les garde-côtes libyens, à la fois en faisant obstacle à l'intervention d'ONG présentes en mer, mais aussi en livrant aux garde-côtes libyens les coordonnées GPS ou les photos aériennes de ces embarcations. Les Nations unies avaient pourtant établi que ces migrants, qui cherchaient à traverser la Méditerranée, étaient exposés en Libye aux risques de violences physiques et sexuelles, de détention arbitraire, de torture et d'esclavage.

La Convention de Genève de 1951, relative au statut des réfugiés et à leur droit d'asile, stipule qu'en mer, lorsque des personnes sont en danger, le principe doit toujours être celui de l'assistance et de l'aide. Les règles de l'ONU et de l'Union européenne imposent les mêmes usages.

La LDH et Utopia 56 accusent également Fabrice Leggeri d'avoir facilité le refoulement de bateaux de migrants de la Grèce vers la Turquie, en refusant, dit la plainte, de relayer leurs signaux de détresse. La plainte lui reproche aussi d'avoir dissimulé ces opérations, en ne les mentionnant pas dans les rapports de l'agence Frontex, et enfin d'avoir fait obstacle à la saisine de l'officier des droits fondamentaux en charge du contrôle des opérations de Frontex.

Pour rédiger cette plainte, la LDH et Utopia 56 s'appuient notamment sur un rapport de l'Office européen de lutte anti-fraude, qui a précisément mis au jour des pratiques illégales et a mis en cause le rôle de Fabrice Leggeri, dont il était par ailleurs souligné le dirigisme à son poste de numéro 1 de Frontex. Les conclusions de ce rapport avaient contraint Fabrice Leggeri à la démission en 2022. Moins de deux ans plus tard, en février dernier, celui qui a été formé à l'ENA et a fait toute sa carrière dans la haute fonction publique a annoncé rejoindre la liste du Rassemblement national, conduite par Jordan Bardella, pour les élections européennes du 9 juin prochain.

Des "allégations totalement incorrectes"

Fabrice Leggeri, contacté par franceinfo, estime que "ces allégations" "sont totalement incorrectes". Il y voit "des manœuvres totalement politiciennes pour [le] discréditer et discréditer la liste du RN lors des élections européennes". ⁠"Lorsque j’étais directeur de Frontex de 2015 à 2022, l’agence européenne a sauvé plus de 350 000 migrants en mer en conformité avec le droit international de la mer", ajoute le candidat RN. Enfin, il indique que "des plaintes pour diffamation sont déjà en préparation contre plusieurs membres de LFI qui ont publiquement proféré ce genre d'accusations totalement infondées".

"La qualification de complicité de crime contre l'humanité est une qualification criminelle et grave, mais ce qui est plus grave, c'est de laisser mourir des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants en Méditerranée, c'est de favoriser leur transfert forcé vers des centres d'esclavage en Libye", estime Emmanuel Daoud, l'avocat de la Ligue des Droits de l'Homme. "À partir du moment où ils sont dans des bateaux, on ne doit pas les refouler, on doit les accueillir et on doit les sauver. Monsieur Leggeri l'a oublié et il devra en répondre", conclut-il.

La plainte de 53 pages avec constitution de partie civile concernant Fabrice Leggeri a été déposée ce mardi après-midi au doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Une ONG allemande, le Centre européen pour les Droits constitutionnels et Humains, avait demandé il y a deux ans à la Cour pénale internationale à La Haye d'ouvrir une enquête sur le rôle de plusieurs hauts fonctionnaires, dont Fabrice Leggeri, dans ces refoulements de bateaux de migrants entre 2018 et 2021.