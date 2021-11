Joggeuse retrouvée vivante en Mayenne : de nombreuses zones d'ombres dans l'enquête

T. Cuny, C. Verove, J. Vitaline, T. Paga, S. Guillemot, M. Beaudoin, G. Liaboeuf

Dans les rues de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), un Saint-Hubert arpente les rues du centre-ville jeudi 11 novembre. C’est un chien pisteur pour tenter de retracer le parcours de la joggeuse de 17 ans retrouvée saine et sauve mardi soir et qui assure avoir été enlevée alors qu'elle courait dans un bois de Saint-Brice (Mayenne). Dans ce secteur, les gendarmes ont déjà fait du porte-à-porte mercredi pour interroger les habitants et les commerçants.



Le doute s'installe chez certains habitants de Mayenne

D’abord hospitalisée en état de choc, la jeune lycéenne a pu être auditionnée ces dernières heures. Elle aurait notamment affirmé avoir été enlevée, puis séquestrée, mais de nombreuses zones d’ombre subsistent. "Les questions commencent à se poser. Je pense que les gendarmes cherchent des réponses depuis mardi et pourtant ils n'en trouvent pas pour toutes les questions qu'ils se posent", témoigne une habitante d'un village de Mayenne.