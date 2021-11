DIRECT Joggeuse disparue en Mayenne : l'adolescente, retrouvée vivante, a déclaré avoir échappé à des ravisseurs

Bonjour @français Le métavers est un univers qui réunit les mondes réel et virtuel. Selon Julien Pillot, économiste enseignant à l'Inseec, il s'agit de "la fusion d'un univers virtuel avec des fonctionnalités qui sont, elles, bien ancrées dans le réel. Dans cet univers, on pourrait greffer des éléments très concrets, des concerts ou des boutiques, dans lesquels on pourrait vivre des expériences." Notre article vous explique les enjeux de ce concept.





