Info franceinfo Les assassinats, tentatives d'assassinats entre délinquants et règlements de comptes en France ont augmenté de 38% en 2023

Les assassinats, tentatives d’assassinats entre délinquants et règlements de comptes en France ont augmenté de 38% en 2023 par rapport à 2022, révèle en exclusivité jeudi 21 mars franceinfo. Selon les chiffres définitifs, 418 personnes ont fait les frais l'an dernier de ces assassinats entre truands, tentatives de meurtres entre délinquants et règlements de comptes, contre 303 en 2022.

Dans son recensement, la police judiciaire fait bien la distinction entre les meurtres, tentatives de meurtres entre délinquants et les règlements de comptes : ces derniers désignent des assassinats entre groupes criminels bien identifiés, au mode opératoire professionnel, dans le but d’affaiblir l’adversaire. En 2023, on en compte 85 contre 67 en 2022, soit 20% de plus.

Vers une "marseillisation", selon certains policiers

Concernant les villes touchées par ce phénomène des règlements de comptes on retrouve Marseille. La cité phocéenne n'est pas la seule ville concernée par les assassinats entre criminels mais elle conserve tout de même une vraie particularité : le fait qu'il soit difficile de quantifier le phénomène, tellement il est important. La justice préfère donc désormais parler de "narchomicide", qui regroupe à la fois les règlements de comptes chez les têtes de réseau et les assassinats des petites mains comme les guetteurs. Le procureur de Marseille en dénombre 49 pour la seule année 2023.

Ailleurs en France, d'autres villes sont concernées par ces assassinats entre criminels : Nantes, Grenoble, Amiens, Dijon, Valence, Besançon, Lyon... La plupart des villes, moyennes ou grandes, sont désormais concernées par une sorte de "marseillisation", selon les mots de certains syndicats de policiers. Par exemple, en avril et mai dernier, quatre personnes ont été tuées lors de conflits entre des groupes criminels à Valence dans la Drôme. Dijon est également concerné avec deux meurtres en quatre jours cette semaine.

L'usage des armes de guerre de plus en plus décomplexé

Fait nouveau, le fait que ces assassinats ne soient plus forcément l'apanage des criminels de haute volée. Les délinquants n'hésitent plus à tirer pour tuer ou encore pour terroriser le camp adverse. L'usage des armes, de plus en plus souvent de guerre, est décomplexé. L'an dernier, parmi les 8 000 armes saisies partout en France par la police, près de 300 étaient des armes de guerre.

Mercredi, le ministre de l'Intérieur a annoncé que "plus de 120 interpellations" ont été effectuées en trois jours dans les Bouches-du-Rhône dans le cadre de l'opération "place nette" menée par les forces de l'ordre à Marseille et dans le département. Mardi, Emmanuel Macron s'est rendu à Marseille en visite surprise pour vanter les mérites de cette opération dite "place nette XXL" commencée lundi dans les Bouches-du-Rhône contre les trafics de drogue. Cette opération d'envergure doit durer plusieurs semaines, avec des centaines de policiers, gendarmes et douaniers déployés dans la cité phocéenne.