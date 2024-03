Document franceinfo Opération "place nette" à Marseille : "On a bien rigolé derrière la télé", s'amuse un trafiquant de drogue en prison

Condamné à une lourde peine pour trafic de stupéfiants et blanchiment, ce "haut placé" du trafic local ironise sur l'efficacité du dispositif XXL défendu mardi à Marseille par Emmanue Macron. Il s'est exprimé auprès de franceinfo à l'aide d'un téléphone portable clandestin.

"Tous les prisonniers, on a bien rigolé derrière la télé", s'amuse mercredi 20 mars au micro de franceinfo un détenu marseillais, au lendemain de la visite surprise d'Emmanuel Macron à Marseille pour vanter les mérites de l'opération dite "place nette XXL" commencée lundi dans les Bouches-du-Rhône contre les trafics de drogue. Cette opération d'envergure doit durer plusieurs semaines, avec 900 policiers, gendarmes et douaniers déployés dans la cité phocéenne, essentiellement dans les quartiers Nord.

Un détenu marseillais se confie à franceinfo, dénonçant l'inefficacité de ce dispositif. Cet homme d'une trentaine d'années, condamné à une lourde peine pour trafic de stupéfiants et blanchiment, témoigne sous couvert d'anonymat depuis sa cellule, à l'aide d'un téléphone portable clandestin avec lequel il continue de toute évidence à garder le lien avec l’extérieur. Il raconte avoir notamment suivi la couverture médiatique de l'opération "place nette" avec les autres détenus à travers la télévision. "Ça nous a fait rire", martèle-t-il. Il estime que ce dispositif est fait "pour les médias, pour montrer que [les forces de l'ordre] sont présentes, qu'elles font leur travail". Mais il considère que "ça ne change pas grand-chose".

La prison n'est pas un frein au trafic

Selon le dernier bilan de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, en date de mardi soir, 98 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette opération "place nette" mais moins de 10 kilos de cannabis ont été saisis. Le détenu doute de l'efficacité réelle sur le terrain. "On perd 20 jours ou un mois", soit "l'équivalent de 200 000 ou 300 000 euros la semaine", détaille-t-il. Il précise que lorsque les forces de l'ordre arrivent en "petites patrouilles, le guetteur prévient de leur arrivée".

"Ils font un petit tour de 15-20 minutes et avec un peu de chance, ils attrapent le petit 'charbonneur' ou celui qui a la sacoche, mais rien de plus." Un trafiquant détenu à franceinfo

Un témoignage qui fait d'autant plus froid dans le dos que, selon nos informations, l'homme occupe une place importante sur la carte du trafic local. Il se décrit lui-même comme "haut placé" et explique que la prison n'est pas un frein aux trafics de drogue, confirmant ce que nombre d'observateurs du milieu carcéral analysent. Au contraire, "tout se passe en prison, on s'élargit, on se développe, on a plus de contacts, il y a plus d'argent qui se génère et il y a plus de consommateurs", assure le trafiquant. "Il y a beaucoup de personnes qui veulent se nourrir dans le charbon c'est-à-dire avoir leur part, leur pourcentage. Il y a énormément d'argent et de revenu. C'est un autre monde", explique-t-il. Il assure que le gain vaut, malgré la pression croissante de la police. "Il y aura certains endroits de deal où il y aura beaucoup plus de sang qui va couler, prédit-il, parce que c'est énormément d'argent qui rentre. Des sommes dont vous ne vous rendez même pas compte, ajoute-t-il. Certains sont prêts à aller jusqu'à la mort pour protéger leurs biens. C'est la guerre, c'est la jungle."

Cette "guerre" a fait 49 morts et 123 blessés en 2023, rien qu'à Marseille. Face à cela, une dizaine d'opérations de police "place nette XXL" sont attendues en France dans les mois qui viennent.