Incidents au Stade de France : "Je veux que le plus de gens possibles en France sachent la vérité", dit le maire de Liverpool avant son audition au Sénat

En arrivant au Stade de France le soir de la finale de la Ligue des champions, samedi 28 mai dernier, Steve Rotheram avait décrit sur les réseaux sociaux "des scènes chaotiques", "une absence totale de contrôle".

The scenes outside the Stade De France are completely chaotic, with a total breakdown of control and communication outside the ground. All relevant authorities must be held accountable for this failure.

"Toutes les autorités compétentes doivent être tenues responsables de cet échec", avait aussi écrit le maire de l'agglomération de Liverpool, après les scènes chaotiques de supporters et familles aspergés de gaz lacrymogènes par la police ou de spectateurs sans billet escaladant les grilles. Et puis plus rien, pendant deux jours l'élu travailliste ne s'était plus exprimé sur le sujet.

Steve Rotheram a donné l’explication de ce silence lui-même. Comme beaucoup d’autres, il s’est fait voler son portable ce soir-là. En même temps que ses cartes bancaires, son argent liquide et son ticket pour le match.

Sorry if I've been quiet since Saturday but, like too many others, I had my phone and other belongings stolen by dippers on the approach to the stadium. If you need to contact me while I sort a new phone, my DMs are open.



I'll have much more to say shortly.