Finale de la Ligue des champions : le maire de Liverpool toujours "choqué" par les "mensonges" de Gérald Darmanin

Six jours après les incidents qui ont émaillé la finale de la Ligue des champions aux abords du Stade de France, la ville de Liverpool est encore heurtée par la tournure des événéments. Si beaucoup de supporters de Liverpool, habitués aux déplacements dans toute l'Europe, assurent n'avoir jamais vu ça, le maire de Liverpool, rencontré par franceinfo, se dit quant à lui "choqué par les mensonges de Gérald Darmanin".

Dès le soir de la finale, le ministre de l'Intérieur avait dénoncé "les milliers de 'supporters' britanniques, sans billet ou avec des faux billets, qui ont forcé les entrées et, parfois, violenté les stadiers". Un argument qu'il a maintenu, puisqu'il répète depuis qu'"entre 30 000 et 40 000 personnes" possédaient "des billets falsifiés" ou étaient venus "sans billet". Un chiffre qu'il a confirmé jeudi devant les commissions sénatoriales des lois et de la culture, interrogé sur l'organisation chaotique de la finale.

Le maire de l’agglomération de Liverpool, Steve Rotheram, se dit "choqué par la gravité des accusations du ministre Darmanin contre les supporters anglais et par la façon que les autorités ont eu de se décharger de leurs responsabilités". Les propos qu’il a tenus "se révèlent être des mensonges", affirme le maire. "Visiblement, monsieur Darmanin s’est arrangé avec la vérité et devant plusieurs instances. Et ça, c’est impardonnable", dit-il.

Un bar du quartier du stade Anfield, à Liverpool, le jeudi 2 juin 2022. (AGATHE MAHUET / FRANCEINFO)

Le Liverpool FC réclame des excuses au gouvernement français et le maire de la ville souhaite que le club participe à l'enquête ouverte par l'UEFA : "Je m’inquiète justement de l’indépendance des personnes qui en seront chargées. C’est pourquoi, dans le courrier que je m’apprête à envoyer à l’UEFA et aux autorités françaises, je vais exiger ça : il faut que les deux clubs soient représentés, au sein du comité d’enquête", propose-t-il.

Le directeur exécutif du Liverpool FC, Billy Hogan, a annoncé que le club avait reçu 5 000 réponses en 24 heures sur sa plateforme de collecte des témoignages sur les incidents du Stade France.