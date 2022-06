DIRECT. Incidents au Stade de France : suivez l'audition du préfet de Paris Didier Lallement au Sénat

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #STADE_DE_FRANCE

: L'audition de Didier Lallement n'est pas la seule au programme du Sénat aujourd'hui : cet après-midi, la commission des lois recevra des responsables de la Fédération française de football, puis à 16h le maire de Liverpool, Steve Rotheram, lui-même présente au stade où il dit avoir été agressé. "Je veux que le plus de gens possible, en France, sachent ce qui s’est réellement passé. Pas la vérité déformée du ministre de l’Intérieur", dit-il à franceinfo.

: Le préfet de police ne renie pas pour autant sa gestion de la soirée : il "l'assume en totalité" et félicite les forces de l'ordre, assurant que "sans [elles], un drame aurait pu se produire". Devant les sénateurs, il se félicite que le match entre Liverpool et le Real Madrid ait pu se tenir et qu'il n'y ait pas eu de morts ni de blessés graves.

: "N'éludant pas mes responsabilités, j'essaie de regarder avec la plus grande lucidité possible ce qui s'est passé autour du Stade de France ce soir-là : c'est à l'évidence un échec, car des personnes ont été bousculées et agressées", explique en introduction Didier Lallement, qui déplore également comme un échec le fait que "l'image de la France" à l'étranger ait été entachée.

: La soirée du Stade de France "est à l'évidence un échec", reconnaît le préfet de police Didier Lallement, qui exprime ses "regrets sincères" aux spectateurs espagnols et anglais.

: Le président de la commission sénatoriale, le LR François-Noël Buffet, explique en ouverture qu'il compte interroger le préfet Didier Lallement à la fois sur l'attitude de la police vis-à-vis du public, notamment le fait que des spectateurs "calmes" aient subi des jets de gaz lacrymogènes, mais aussi les agressions subies aux abords du stade. "Sincèrement, on ne comprend pas", résume-t-il.

: Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, est auditionné par la commission des lois du Sénat au sujet de l'organisation du dispositif de sécurité le soir de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Vous pouvez regarder cette audition en direct sur le site de Public Sénat.

La bataille de Sievierodonetsk est "probablement une des plus difficiles de cette guerre" et pourrait décider du "sort" du Donbass, selon Volodymyr Zelensky. Le gouverneur de la région de Louhansk a reconnu hier que l'armée russe contrôlait "une grande partie" de la ville, et ouvert la porte à un retrait des troupes ukrainiennes.



• Le Parlement européen a approuvé l'interdiction de la vente des voitures thermiques et hybrides neuves dans l'UE à partir de 2035. Cette mesure du "paquet climat" de la Commission européenne doit désormais être soumise aux Etats membres.



Le préfet de police de Paris Didier Lallement est auditionné au Sénat à partir de 10 heures au sujet des failles de l'organisation de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.



Heures supplémentaires, appel aux retraités et aux élèves infirmiers... La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a présenté des "premières mesures" pour lutter contre le manque d'effectifs dans les hôpitaux. Certains syndicats les jugent insuffisantes.



