Chaos au Stade de France : Liverpool et le Real demandent des comptes

Les uns sont les vainqueurs de la finale de la ligue des Champions. Les autres, les perdants. Pourtant, aujourd'hui, ils font front commun après le chaos aux abords du Stade de France samedi soir. Selon une information du Daily Mail confirmée par un communiqué du Real Madrid, les clubs anglais et espagnol ont pris contact pour obtenir des réponses et compiler les témoignages de leurs supporters. Une tâche qui risque d'être longue, tant les récits de ce soir de match sont de plus en plus nombreux."J’étais dans la queue juste avant l'entrée et quelqu'un a pris mon téléphone de ma poche. J’ai réussi à le reprendre au gars qui l’avait volé. Quand j'étais en train de le récupérer, j'ai reçu du gaz lacrymogène. La police a dû penser que c'était juste une bagarre entre deux personnes. C’était traumatisant. Mon ami était vraiment bouleversé, il a vraiment eu peur pour sa vie. Je ne reviendrai jamais à Paris, ce n'est pas un endroit sûr", raconte un supporter anglais.

"Monsieur Darmanin s'est arrangé avec la vérité"

Une colère qui domine les supporters anglais, mais aussi les autorités britanniques. Les chiffres soutenus par Gérald Darmanin ne passent pas. Mercredi, puis jeudi dernier, devant les commissions sénatoriales, le ministre de l'Intérieur a affirmé que la présence de 30 à 40 000 supporters britanniques sans billets ont empêché l'accès au stade le soir du match. "J'ai été choqué par la gravité des accusations du ministre Darmanin contre les supporters anglais et par la façon que les autorités ont eu de se décharger de la responsabilité. Monsieur Darmanin est responsable des propos qu'il a tenu. Visiblement il s'est arrangé avec la vérité et devant plusieurs instances et ça c'est impardonnable", a déclaré Steve Rotheram, maire de Liverpool. Dans un courrier adressé à l'UEFA, le maire de la métropole de Liverpool réclame que les deux clubs finalistes samedi participent à l'enquête indépendante.