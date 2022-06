Incidents au Stade de France : l'UEFA présente ses "sincères excuses" aux supporters

Des excuses une semaine après les incidents de la finale de la Ligue des champions. L'UEFA a présenté vendredi 3 juin ses "sincères excuses" aux supporters qui ont "dû subir" les "événements pénibles" entourant la finale de la Ligue des champions samedi au Stade de France, ou "y assister".

"Aucun fan de football ne devrait être mis dans cette situation, et cela ne doit pas se reproduire", insiste l'instance européenne. Elle précise au passage les objectifs de l'enquête ordonnée lundi sur les circonstances de la rencontre entre le Real Madrid et Liverpool.

"Identifier les lacunes de toutes les entités impliquées"

Confié à l'ancien ministre portugais de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports Tiago Brandão Rodrigues, ce rapport devra "identifier les lacunes et les responsabilités de toutes les entités impliquées dans l'organisation de la finale". Dans le détail, il lui faudra évaluer "tous les plans opérationnels pertinents liés à la sécurité, à la mobilité, à la billetterie", ainsi que la "planification et préparation" des différents acteurs en cause, "y compris sur des sites" distincts du stade tels que les points de rencontre des supporters.

Tiago Brandão Rodrigues contactera pour cela les représentants des supporters, les deux clubs, "les spectateurs en général, la Fédération française de football (FFF), la police, les autorités nationales et locales et l'exploitant du stade", énumère l'UEFA.