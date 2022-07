En images Incendies en Gironde : visualisez à quoi correspond une surface de 11 000 hectares à l'échelle de Paris, Lyon et Marseille

Incendies en Gironde : visualisez à quoi correspond une surface de 11 000 hectares à l'échelle de Paris, Lyon et Marseille

Les flammes ont déjà dévoré 3 400 hectares dans le secteur de La Teste-de-Buch et 7 200 dans celui de Landiras.

Près de six jours après le début des incendies, les deux gigantesques feux de forêt en Gironde ont ravagé près de 11 000 hectares de végétation et ne sont toujours pas fixés, selon le dernier bilan de la préfecture, dimanche 17 juillet, à midi. Les flammes ont déjà dévoré jusqu'à 3 400 hectares dans le secteur de La Teste-de-Buch et jusqu'à 7 200 dans celui de Landiras.

Parce qu'il est difficile de se représenter de telles surfaces, franceinfo les a reproduit sur la carte des trois principales villes françaises : Paris (105,4 km2), Marseille (240,6 km2) et Lyon (47,87 km2).

L'équivalent de la ville de Paris

L'équivalent d'une partie de Marseille

L'équivalent de Lyon et ses environs

Des panaches de fumée vus du ciel

Ces incendies, exceptionnels par leur étendue, dégagent par ailleurs un panache de fumée observable par satellite, comme en témoigne l'image animée ci-dessous, composée de prises de vue entre le 12 et le 17 juillet.

Dans le secteur de Landiras, le feu évoluait encore dimanche sur un périmètre de "12 km sur 9 km", selon un porte-parole des pompiers. "C'est une vraie pieuvre. Il n'y a pas forcément une tête de feu. Il y a plusieurs têtes de feu", expliquait le maire de Biganos, Bruno Lafon, sur franceinfo. Le tour du feu à Landiras, c'est 43 kilomètres. Vous voyez un peu la tâche qui attend les forces de secours."