DIRECT. Incendies dans le Sud-Ouest : les feux ne sont toujours pas maîtrisés, 10 500 hectares brûlés

#VACANCES Une journée "très difficile" est attendue aujourd'hui sur la route des retours dans toute la France, mais "plus particulièrement sur les autoroutes A10 et A11 dans la zone ouest du pays, A7 et A43 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'Arc méditerranéen", met en garde Bison Futé. Notez que la tenue de l'étape du Tour entre Rodez et Carcassonne pourrait compliquer un peu plus la vie des automobilistes.