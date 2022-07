Incendies dans le Sud-Ouest : "On ne peut pas déployer tous les Canadair en Gironde tous les jours", explique le porte-parole de la Sécurité civile

Face aux incendies, "on ne peut pas déployer tous les Canadair en Gironde tous les jours", explique sur franceinfo, dimanche 17 juillet, le commandant Alexandre Jouassard, porte-parole de la Sécurité civile. Le sapeur-pompier réagit notamment aux critiques du président du département, Jean-Luc Gleyze, qui avait estimé jeudi que le nombre d'avions de ce type était "insuffisant". Quatre Canadair sont engagés sur les feux girondins, indique la préfecture ce dimanche.

"Après 2-3-4 jours avec des feux historiques, je comprends que l'on veuille chercher des causes, mais il faut comprendre la stratégie de la Sécurité civile, fait valoir Alexandre Jouassard. On priorise les appareils sur des feux naissants pour éviter d'avoir des gros feux comme ceux-ci. On a préservé des milliers d'hectares ailleurs".

"Les avions font 300 largages en une journée, ils sont soumis à rude épreuve, il y a donc des maintenances ponctuelles." Alexandre Jouassard, porte-parole de la Sécurité civile à franceinfo

Les incendies qui sévissent en Gironde depuis mardi ont brûlé 10 600 hectares sur deux foyers principaux. Les pompiers "ont pu progresser sur certaines zones", annonce Alexandre Jouassard mais, selon lui, "la situation reste défavorable de manière globale", avec par exemple des "vents tourbillonants". Des groupements d'appui ont "tracé des chemins, des accès" pour les secours, qui font face à des "complications" : un "secteur marécageux" à Landiras et "beaucoup de sable" à La Teste-de-Buch.