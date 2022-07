DIRECT. Incendies en Gironde : près de 14 000 hectares ont déjà brûlé, 3 500 personnes vont être évacuées dans la journée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #INCENDIES

: "On n'a jamais vu deux feux de cette taille sur un même département."



Le contrôleur général Marc Vermeulen, directeur départemental et chef de corps du Sdis de Gironde, témoigne de la situation sur place et décrit une situation "jamais vécue". "Ils ont éclos à 1h30 d'intervalle avec, en simultané, des départs de feux que l'on traite quotidiennement, une vingtaine par jour", répète-t-il sur franceinfo.

: De son côté, Bruno Lafon, maire de Biganos et président de la DFCI en Gironde, interpelle Gérald Darmanin sur l'absence de Canadair basés à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac depuis quelques années. Bruno Lafon a martelé en direct sur France Bleu Gironde ce matin : "Nous avons changé d'échelle, il y a 400 000 personnes qui sont arrivées depuis les 20 dernières années en Gironde et les conditions climatiques ont changé. Nous devons changer de braquet et les moyens aériens ont besoin d'être revus."

: Des arbres abattus sur 15 kilomètres, pour espérer en protéger des millions à l'avenir. C'est la dernière stratégie décidée par les pompiers en Gironde, et mise en œuvre par l'association de Défense contre les incendies (DFCI). "L'idée est de dégager une largeur de bois égale à deux fois la hauteur des arbres pour que si le feu arrive, la flamme ne touche ni les pompiers ni le peuplement de l'autre côté de la route", détaille sur France 3 Pierre Macé, directeur de la DFCI Aquitaine.











Le brasier en Gironde a regagné du terrain à la faveur de vents tourbillonnants. Il a déjà dévoré 14 000 hectares de végétation, annonce la préfecture ce matin.



Le jour le plus chaud ? Météo France a placé 15 départements de la façade atlantique en alerte rouge à la canicule et 51 autres (et Andorre) sont eux en vigilance orange alors que le pic de la vague de chaleur qui frappe actuellement l'Hexagone est attendu aujourd'hui.



Promis aux Français face à l'inflation galopante, le projet de loi sur le pouvoir d'achat et sa kyrielle de mesures de soutien arrivent dans l'hémicycle de l'Assemblée, où les oppositions vont faire assaut de propositions d'aides nouvelles.



L'homme de 32 ans soupçonné d'avoir tué trois jeunes gens, dont un mineur de 16 ans, à coups de couteau à Angers samedi, a été mis en examen et placé en détention, a annoncé le parquet.

: En parallèle, les évacuations d'habitants vont continuer tout au long de la journée, annonce le sous-préfet de Langon. Trois communes sont concernées, dont Landiras, déjà évacuée en partie. La deuxième partie de la ville était jusqu'ici épargnée. Au total, 3 500 personnes vont être évacuées.

: "On va avoir une journée difficile. Les vents vont continuer à tourner."



Vincent Ferrier, sous-préfet de Langon fait un point sur la situation en cours sur le front des incendies en Gironde.





: Il n'y a pas qu'en France que les incendies font rage. Un pompier est mort hier dans un incendie à Losacio, dans le nord-ouest de l'Espagne, au moment où le pays combat de nombreux feux de forêt en pleine vague de chaleur, selon les autorités de Castille-et-Leon.

: "Nous avons 1 600 sapeurs-pompiers sur les deux sites, mais également des pompiers dans les casernes, renforcés par des sapeurs-pompiers de l’ensemble de la France", résume Marc Vermeulen. "À partir de 10 heures, nous engagerons les six Canadair et trois Dash."







: 🔴 DIRECT - 🗣 Incendies en Gironde ➡️ “Nous avons toujours 2 feux actifs, hors-normes. À Landiras, il a parcouru 9 800 hectares. Il fait 14,5 km de long, 9 km de large. À La Teste, il fait 4 200 hectares. On n’a jamais vécu ça”, dit le chef de corps du SDIS33, Marc Vermeulen. https://t.co/CnUYMZEH1t



: Les deux incendies en Gironde ont brûlés plus de 14 000 hectares de forêt depuis mardi, selon France Bleu Gironde. Le seul feu de Landiras a brûlé 9 800 hectares, 4 200 hectares à La Teste-de-Buch, précise le directeur départemental des pompiers de Gironde sur franceinfo.

: "Nous avons des pompiers qui sont formidables et qui se battent. (...) Avoir des pompiers serviables, c'est indispensable."



Invité des "4 Vérités" sur France 2, Olivier Véran salue le travail des pompiers qui participent à la lutte contre les incendies en Gironde.



: Vision apocalyptique cette nuit à nos portesUn front de 10km discontinu dévore notre forêt à 3km de chez nous.Un combat difficileDes conditions extrêmes dont un vent d’Est sec.#incendie #Gironde #Guillos #Origne #Landiras #Louchats #SaintSymphorien #balizac #letuzan et… https://t.co/eFHRbGIch1

: Voilà notre vue de la maison…Courage à tous nos pompiers mobilisés sur le terrain…C’est un désastre…#incendie #gironde #canicule #Landiras https://t.co/8v5CMiYpKw

: Bonjour @Inquiète @alien. Selon un bilan communiqué ce matin par le maire de La Teste-de-Buch et relayé sur France Bleu Gironde, le feu a encore progressé dans la nuit avec 300 hectares supplémentaires brûlés du côté de la plage de la Salie, en direction de Biscarosse. Au total, 10 000 personnes ont été évacuées. Le périmètre de sécurité autour du feu a été élargi ce matin. Sur Twitter, des habitants publient des photos de cet incendie.

: Bonjour Fi, comment s'est passée la nuit en Gironde ? pensées pour les pompiers et les habitants ; merci et bon courage à vous aujourd'hui 🥵

: Bonjour Franceinfo. En vacances à Arcachon, nous avions jusqu’alors été épargnés par l’incendie mais ce matin au réveil, nous ressentons une forte odeur de fumée et l’horizon est embrumé, pouvez-vous nous faire un point de situation ?

Le jour le plus chaud ? Météo France a placé 15 départements de la façade atlantique en alerte rouge à la canicule et 51 autres (et Andorre) sont eux en vigilance orange alors que le pic de la vague de chaleur qui frappe actuellement l'Hexagone est attendu aujourd'hui.



Les deux incendies "hors-norme" en Gironde ont brûlé près de 13 000 hectares de forêt en cinq jours. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que "trois avions supplémentaires, 200 pompiers et 11 camions lourds" seront déployés sur place. Mais la situation reste extrêmement difficile.





Promis aux Français face à l'inflation galopante, le projet de loi sur le pouvoir d'achat et sa kyrielle de mesures de soutien arrivent dans l'hémicycle de l'Assemblée, où les oppositions vont faire assaut de propositions d'aides nouvelles.



Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a limogé la procureure générale et le chef des services de sécurité du pays en raison de soupçons de trahison de certains de leurs subordonnés au profit des Russes, alors que s'ouvre aujourd'hui une réunion de l'UE pour renforcer les sanctions contre Moscou.