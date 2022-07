Témoignages Incendie dans les Bouches-du-Rhône : "dégoutés", les habitants de Martigues confient leur inquiétude

Les incendies se multiplient dans les Bouches-du-Rhône. Les sapeurs-pompiers ont fait face à 35 départs de feu uniquement pour la journée du jeudi 7 juillet. Un feu s'est déclenché dans un quartier du nord de Martigues, station balnéaire à l'Est de Marseille : sept hectares de végétation ont été parcourus, selon France Bleu Provence et a été maîtrisé alors que le feu s'approchait dangereusement des habitations. Les pompiers ont appelé les habitants à se confiner durant plusieurs heures.

Une situation extrême qui interpellent les habitants. "Je suis dégoûtée. Je vis dans cette région depuis fort longtemps. C'est là où je suis née. Et je suis dégoûtée de savoir que tout part en fumée", déplore une habitante. Ces départs de feu aussi tôt dans la saison préoccupent les Martégaux : "L'été n'est pas fini et commence à peine, donc je sais pas comment ça va pouvoir évoluer, surtout l'été. C'est inquiétant", déplore Émilie, qui habite la zone où l'incendie s'est déclenché.

"Ce n'est pas une surprise"

Face à ces incendies de plus en plus proches des habitations, la tension est palpable. Mais le phénomène n'est pas totalement inattendu : "Tous les ans, on a des incendies comme ça, témoigne Jessica. C'est assez dommage avec la belle pinède qu'on a autour. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas une surprise que dès qu'il y a du vent, il y a des incendies comme on s'y attend."

Antoine finit par s'y habituer : "Malheureusement, on vit avec et on n'a pas le choix. Moi, j'habite à Saint-Jean, ça a brûlé il y a deux ans, on a été évacués nous aussi."

On regarde les infos, les réseaux sociaux, on regarde où ça en est. On laisse les pompiers faire le job. Et puis, on prépare les papiers, les valises et on attend. Antoine, habitant de Martigues

Le risque d'incendie reste encore élevé dans les Bouches-du-Rhône. Ce vendredi 8 juillet, six massifs forestiers du nord du département sont fermés.