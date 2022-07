Incendies en Gironde : plus de 14 000 hectares de forêt brûlés, dont 9 800 à Landiras

Les deux incendies en Gironde ont brûlés plus de 14 000 hectares de forêt depuis mardi dernier, selon France Bleu Gironde ce lundi. Le seul feu de Landiras a brûlé 9 800 hectares, 4 200 hectares à La Teste-de-Buch, précise le directeur départemental des pompiers de Gironde sur franceinfo.



"Nous avons toujours deux feux actifs, hors-normes. À Landiras, il a parcouru 9 800 hectares. Il fait 14,5 km de long, 9 km de large. À La Teste, il fait 4 200 hectares. On n’a jamais vécu ça", a-t-il indiqué.

"Nous avons 1 600 sapeurs-pompiers sur les deux sites, mais également des pompiers dans les casernes, renforcés par des sapeurs-pompiers de l’ensemble de la France”, résume Marc Vermeulen. “À partir de 10h, nous engagerons les 6 Canadair et 3 Dash.” pic.twitter.com/IAd8FJiqKu — franceinfo (@franceinfo) July 18, 2022

La journée de lundi s'annonce particulièrement compliquée sur place : la chaleur intense attendue ce lundi sur l'arc Atlantique attise les feux, ainsi qu'un vent de terre. Dimanche soir, le brasier en Gironde a ainsi regagné du terrain à la faveur de vents tourbillonnants.

"Nous avons 1 600 sapeurs-pompiers sur les deux sites, mais également des pompiers dans les casernes, renforcés par des sapeurs-pompiers de l’ensemble de la France”, résume Marc Vermeulen. “À partir de 10h, nous engagerons les 6 Canadair et 3 Dash”, a-t-il précisé sur franceinfo.

Dimanche, de nouvelles évacuations ont eu lieu dans le secteur de Landiras. Selon les pompiers, plus de 16 000 vacanciers au total ont dû plier bagages en urgence depuis mardi. A la Teste-de-Buch, "le feu est arrivé à la mer" et se dirigeait vers le sud, avait indiqué dimanche soir la préfecture. Depuis le début des opérations, quatre sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés. Un camion s’est renversé et un autre a brûlé. Plus de 3 000 bâtiments ont été préservés des flammes grâce à l'intervention des pompiers et des moyens mis en œuvre.